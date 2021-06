A trajetória da fintech uruguaia que virou unicórnio e chegou à Nasdaq

A riqueza no Uruguai tem sido historicamente ligada à agricultura e ao processamento de carne, mas foi uma fintech que criou os primeiros bilionários do país.

Andres Bzurovski, de 43 anos, e Sergio Fogel, de 57, entraram para o clube dos mais ricos do mundo depois da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da dLocal na Nasdaq, em Nova York.

As da empresa de pagamentos fundada por eles subiram para 32,39 dólares no primeiro dia de negociação na quinta-feira, 3 de junho, um salto de 54% em relação ao do IPO. Com isso, a fortuna da dupla agora é avaliada em cerca de 3,69 bilhões de dólares, segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg.

Um representante da empresa com sede em Montevidéu não respondeu a um pedido de comentário sobre o patrimônio dos fundadores. A companhia saiu do primeiro dia com valor de mercado aproximado de 9 bilhões de dólares.

A dLocal permite que empresas como Amazon, Microsoft e Spotify gestionem pagamentos em 29 países em desenvolvimento onde cartões de crédito internacionais são escassos e o dinheiro é rei.

Uma rodada de investimento em 2020 liderada pela General Atlantic avaliou a empresa em 1,2 bilhão de dólares, tornando-a o primeiro unicórnio do Uruguai. A rodada seguinte em abril liderada pela Alkeon Capital avaliou a startup em 5 bilhões de dólares.

A América Latina se tornou um mercado estratégico para empresas de tecnologia financeira. A região conta com o Nubank, avaliado em 25 bilhões de dólares, bem como com a fintech Stone, também listada na Nasdaq, com valor de mercado de quase 20 bilhões de dólares.

Essas empresas se expandem com a oferta de alternativas mais baratas e menos burocráticas aos produtos financeiros tradicionais, alcançando milhões de consumidores sem conta bancária.

Em estado de choque

Fogel, que investiu em mais de 15 startups de tecnologia, e Bzurovski fizeram parte da equipe de gestão que fundou a dLocal em 2016 com capital próprio. Alcançar o status de unicórnio “foi um choque”, disse Fogel em evento em Punta del Este em novembro.

O financiamento de private equity “é uma espécie de passaporte que nos abriu portas” em bancos, clientes e fornecedores, disse.

A dLocal obtém receita com as comissões cobradas de comerciantes por transações de pagamento locais e internacionais. As vendas e o da empresa quase dobraram no ano passado, para 104,1 milhões de dólares e 28,2 milhões de dólares, respectivamente. A empresa se expandiu para a África e a Ásia nos últimos anos, embora a América Latina ainda tenha respondido por cerca de 89% da receita no primeiro trimestre.

Bzurovski e Fogel venderam pelo menos 5.623.500 ações cada um, de acordo com o prospecto. Cada um deles ainda possui cerca de 18% da empresa.

(Com a colaboração de Felipe Marques)