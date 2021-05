A uma semana do fim do prazo, Receita já recebeu 23,5 mi de declarações

A Receita Federal informa que até as 11h desta segunda-feira foram entregues 23.535.609 declarações do Imposto de Renda de 2021, ano-base 2020. Faltando sete dias para o final do prazo, a expectativa é de que cerca de 32 milhões de documentos sejam recebidos.

O alerta é para que os contribuintes não deixem para a última hora. O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1h e 5h.

Quem perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Nesta segunda-feira, Receita liberou a consulta ao primeiro lote de restituição do IR 2021. Serão 3,5 milhões de contribuintes que receberão o maior pagamento de lote da História, de R$ 6 bilhões.

Para saber se está neste lote, o contribuinte pode clicar aqui ou baixar e acessar o aplicativo do Imposto de Renda para celulares.