A vencedora do BBB que multiplicou o prêmio de R$ 1 milhão

O que você faria se ganhasse 1 milhão de reais? Compraria uma casa, um carro, faria uma viagem dos sonhos, ajudaria os familiares ou investiria o dinheiro na ? Mara Viana, 48 anos, não teve dúvida quando recebeu esse valor ao ganhar o prêmio da sexta edição do programa Big Brother Brasil, em 2006. Na época, a ex-auxiliar de enfermagem investiu o dinheiro no setor imobiliário. Hoje, 15 anos depois da sua participação no reality show -- cuja edição neste ano acaba nesta terça, 4 --, ela tem uma vida financeira confortável graças aos rendimentos de seus investimentos.

Assim que recebeu o dinheiro do programa, Viana decidiu sair da periferia da cidade de Porto Seguro, na Bahia, e comprou uma casa para morar com a filha. A decisão foi tomada pensando na segurança da família. Além da casa própria, ela tinha em mente que gostaria de ter uma renda mensal de no mínimo 10.000 reais.

Com esse objetivo, a estratégia foi comprar imóveis comerciais na cidade baiana, reformar e alugar. “Eu morei durante muitos anos de aluguel. Eu sabia que era um dinheiro certo. Queria que meu dinheiro crescesse”, disse à EXAME Invest.

Mara Viana também comprou uma pousada próxima da praia. O empreendimento foi demolido em 2018 e, no local, ela construiu um prédio comercial de três andares. Segundo dados do DataZap, o valor médio do metro quadrado na cidade de Porto Seguro é de cerca de 5.300 reais. Hoje, todas as salas estão alugadas.

“Mesmo com a pandemia, as salas não ficaram desocupadas.” Ela não revela quanto vale o seu patrimônio nem quanto tem de renda mensal. Mas o valor é bem superior ao prêmio recebido.

Saúde da filha

Mara Viana conta que não entrou no programa pensando em ser milionária. Seu objetivo maior era ganhar um carro para ajudar a transportar a única filha, Aracy Viana. Na época do programa, a menina tinha apenas 7 anos de idade e tinha sido diagnosticada com paralisia. Com o tratamento, os médicos chegaram à conclusão que ela tinha a síndrome de Little, uma patologia neurológica que poderia limitar sua mobilidade. Com o dinheiro conquistado, Viana conseguiu oferecer um tratamento médico mais adequado para a filha.

“Eu queria apenas um carro. Ganhei dois e 1 milhão de reais. Com o dinheiro, paguei um plano de saúde e fomos atrás de bons médicos, em outras cidades. Ela fez fisioterapia, RPG e natação. Antes, não tínhamos condições.”

Com o tratamento, a jovem deixou de se locomover com ajuda do andador e hoje usa um par de muletas apenas quando acha necessário, ou seja, em locais com pouca acessibilidade. Aracy Viana se formou em Direito e trabalha como advogada. Mara Viana se formou em Teologia e hoje cursa a segunda faculdade, de psicologia.