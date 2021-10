A visita de Gisele Bündchen, acionista da Ambipar, à sede da empresa

Longe dos holofotes do mundo fashion, a supermodelo Gisele Bündchen visitou a sede da Ambipar, multinacional brasileira líder em gestão ambiental, na cidade de Nova Odessa, no interior de São Paulo, para cumprir uma agenda de três dias com a companhia da qual é acionista desde julho deste ano.

Entre os compromissos, Gisele participou da primeira reunião do Comitê de Sustentabilidade da Ambipar e plantou as duas primeiras árvores frutíferas do bosque que ela mesma incentivou a empresa a criar.

Ela também visitou todas as áreas da Ambipar, entre elas o laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação, responsável pela criação de cerca de 20 produtos com patentes registradas obtidos por meio de processos baseados na economia circular, como o Ecosolo®️, um condicionador orgânico de solo desenvolvido para aplicação em plantações agrícolas.

Embaixadora com propósito

“Fiquei muito entusiasmada com tudo que vi. A Ambipar é uma empresa que gera resultados efetivos na área ambiental. Esta é minha primeira experiência como sócia de uma companhia de grande porte no Brasil. Procuro fazer investimentos conscientes, em negócios que tenham impacto positivo para a sociedade e para o planeta”, disse Gisele.

“Queria muito conhecer de perto tudo e, quanto mais conheço a Ambipar, mais fico segura da minha escolha. Os serviços de cuidado com o meio ambiente e de sustentabilidade que a empresa presta precisam se multiplicar muitas vezes para que consigamos promover mudanças significativas na nossa sociedade”, destacou a modelo durante a visita.

Além de membro do comitê, a modelo e empresária também é a embaixadora da marca Ambipar, atuando na promoção da imagem institucional e de seus produtos e serviços, especialmente nas de ESG (Environmental, Social and Governance), além de campanhas publicitárias.

Cristina Andriotti, CEO da Ambipar Environment, destaca a importância da parceria com a modelo e experiente ativista ambiental. Antes de virar acionista da empresa, Gisele realizou uma due dilligence (avaliação detalhada de informações de um negócio) minuciosa da Ambipar.

“O encontro foi muito importante, pois já havíamos conversado inúmeras vezes com a Gisele por vídeo, mas este foi o nosso primeiro encontro presencial – e foi excelente”, conta Cristina. “Ela é brasileira, tem forte atuação internacional e uma longa história em prol do meio ambiente, exatamente como a Ambipar.”

Foi justamente a sinergia dos propósitos ambientais da modelo e da empresa que aproximou inicialmente Gisele da Ambipar.

A companhia oferece soluções para minimizar impactos ambientais da atividade industrial em 19 países das Américas, Europa, África e Antártida. “A visita nos uniu ainda mais. Trocamos informações e visões, então posso dizer que a visita gerará muitos frutos”, aposta Cristina.

A CEO também destacou a interação da supermodelo com a equipe da Ambipar. “Nossos colaboradores estavam muito animados com a visita. Todos puderam vê-la e ouvi-la, seguindo todos os protocolos relativos à covid-19”, conta. “Esperamos tê-la em breve por aqui para estreitar ainda mais a nossa relação que, temos absoluta certeza, será de extremo sucesso.”

Além de ajudar clientes a serem cada vez mais sustentáveis, a Ambipar é especializada em resposta a emergências e gestão de resíduos ambientais e, recentemente, entrou no mercado de créditos de carbono. Em agosto deste ano, a empresa obteve a nota máxima no RepRisk, índice de risco reputacional utilizado pela Nasdaq, principal de tecnologia dos Estados Unidos.