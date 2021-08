Abertura de mercado: 42% dos balanços do 2º tri superam expectativas

O mercado brasileiro enfrenta um descompasso entre os cenários micro e macroeconômico. Em uma ponta da balança, os balanços corporativos do 2º trimestre mostraram bons resultados, aumentando a confiança do investidor na resiliência das companhias. Por outro lado, os riscos políticos e fiscais estão afastando investidores institucionais da , que enfrenta um movimento de queda.

Na véspera, o recuou para o menor nível desde maio e ficou negativo no ano. O principal índice da B3 encerrou o último pregão com um acumulado de perdas de 0,94% em 2021.

“O risco fiscal e o barulho entre as instituições têm prejudicado o fluxo de investimentos na bolsa Porém, as histórias ‘micro’ ganham maior relevância. 42% dos balanços divulgados vieram mais fortes do que o esperado pelo consenso de mercado”, afirmou Luis Mollo, analista do BTG Pactual digital, durante a Abertura de Mercado desta quarta-feira.

Um dos setores de maior destaque foi o bancário, o mais lucrativo da bolsa, que apresentou um líquido conjunto de 26 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021 – crescimento de 89,3% em relação ao ano anterior.

“Neste caso temos uma questão de base. As provisões dos bancos foram muito maiores em 2020 por conta do efeito de incerto da inadimplência devido à pandemia. Isso deixou o lucro dos bancos muito mais alto do que costuma ser”, destacou Mollo.

