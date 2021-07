Abertura de Mercado: Aéreas podem subir, apesar da variante Delta

Preocupações sobre os efeitos econômicos da variante Delta do coronavírus têm ditado o ritmo das bolsas de valores nos últimos pregões. Esta, porém, não deve ser a maior ameaça para as de companhias aéreas, dependentes de uma maior mobilidade social. Isso é o que afirma Bruno Lima, analista-chefe de ações do BTG Pactual Digital.

“No curto prazo, o tema traz um pouco de volatilidade. Mas muito mais pelo fato de o mercado estar próximo das máximas. Não vemos um efeito negativo para o médio e . Tem ativos interessantes no setor”, disse Lima na Abertura de Mercado desta segunda-feira, 12.

Presente na carteira de recomendações do BTG Pactual Digital, as ações da GOL (GOLL4) acumulam perdas de 8% no ano. A queda, porém, deve ser vista como uma oportunidade de compra, na visão do analista, que vê preço-alvo de 31,49 reais para o papel. Ou seja, os papéis ainda podem subir 43%, considerando a cotação de fechamento do último pregão, de 22,02 reais.

Confira o relatório gratuito do BTG Pactual Digital e descubra quais ações mais podem subir com a reabertura econômica

“Os pontos de atenção são a alta do do petróleo, que pressiona as margens devido aos maiores gastos com querosene de aviação [combustível] e a variação do dólar. Mas dada a demanda reprimida de turismo, não há razão para deixar de acreditar na retomada. Temos uma cabeça positiva para as companhias aéreas”, comentou.