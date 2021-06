Abertura de Mercado: Ambipar se consolida e pode subir ainda mais na bolsa

A Ambipar (AMBP3) anunciou na noite de quinta-feira, 10, a aquisição da Metal Ar Engenharia numa transação sem revelar os valores envolvidos. Com a compra, a empresa amplia os serviços de gerenciamento, movimentação e tratamento de resíduos do setor de mineração. Esta foi a sexta aquisição anunciada pela companhia somente neste ano. No ano passado, quando abriu capital na , quatro empresas foram totalmente ou parcialmente compradas pela Ambipar.

Bruno Lima, analista de do BTG Pactual Digital, diz ver com "muito bons olhos" as recentes aquisições feitas pela companhia. "A Ambipar está se consolidando cada vez mais nesse mercado de gestão de resíduos. Nossa percepção é de que a empresa está praticamente sozinha nessa movimentação", disse na Abertura de Mercado desta sexta-feira, 11.

Na bolsa, as da Ambipar subiram 18% no período de um mês, sendo que, desde meados de março deste ano, os papéis já se valorizaram mais de 50%. Mesmo com a forte apreciação, Lima, ainda vê espaço para novas altas. "Apesar do rali, enxergamos uma taxa interna de retorno muito interessante mesmo nesse nível de (32,09 reais por ação)", diz.

De acordo com último relatório de recomendações coordenado pelo analista, o preço-alvo das ações era de 36,50 reais - sugerindo um potencial de alta de 13,7%.