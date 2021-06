Abertura de Mercado: as ações que devem subir, segundo a análise gráfica

O fechou o último pregão pela primeira vez acima dos 130.000 pontos, estabelecendo um novo recorde. Segundo Otto Sparenberg, analista técnico do BTG Pactual Digital (do mesmo grupo controlador da Exame), o índice tem espaço para subir até a marca dos 132.000 pontos antes de chegar a uma zona de resistência mais forte.

No curtíssimo prazo, porém, o analista aponta que seria “saudável” uma leve correção no índice. Ou seja, se a cair nesta segunda-feira, 7, não deve haver grandes motivos para preocupação.

Na Abertura de Mercado desta segunda, Sparenberg também mostrou que reservam um potencial de alta ainda maior para o curto prazo. Entre eles, o da CVC (CVCB3), que, na última sessão, subiu 7,4% e fechou na máxima desde fevereiro do ano passado.

“O papel abre agora um grande vazio e tem espaço para andar até 34,61 reais, que seria o próximo ponto de resistência dinâmica", afirma o analista. Caso as previsões se concretizem, a alta seria de 27,7%.

Sparenberg também vê espaço para as ações do Iguatemi (IGTA3) subirem 8,3%, chegando a 49,33 reais.

Com projeto de privatização para ser votado no Senado, a Eletrobras (ELET3/ELET6) reserva um grande potencial de alta, de acordo com os gráficos. Segundo Sparenberg, após subir 6,5% na última semana, a ELET6 abriu espaço para subir mais 13,6%, chegando aos 52 reais. “O papel já vem em uma tendência de alta muito clara”, comentou.