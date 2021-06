Abertura de Mercado: B2W está barata e se fortalece com Lojas Americanas

B2W (BTOW3) e Lojas Americanas (LAME4) estão mais próximas de se fundirem, após a operação ter sido aprovada na última semana por acionistas de ambas as empresas. Com a fusão, os ativos das Lojas Americanas serão incorporados pela B2W, que passará a se chamar americanas s.a., com seu ticker sendo alterado para AMER3.

Bruno Lima, analista do BTG Pactual Digital, vê grandes oportunidades de sinergia entre as operações físicas das Americanas se juntando às digitais, que já vinha sendo controlada pela B2W. "A expectativa para o restante do ano é de que a empresa comece a falar mais sobre sinergia e como irá funcionar a parte operacional", disse na Abertura de Mercado desta segunda-feira, 14.

Para o analista, as da B2W estão baratas em relação aos papéis de empresas ligadas ao varejo físico e digital. "Mantemos uma visão bastante positiva com a tese." Além da B2W, Lima vê boas oportunidades em outras ações do setor, como as da Magazine Luiza (MGLU3), Arezzo (AREZZ3) e Lojas Renner (LREN3)..