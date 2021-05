Abertura de Mercado: B3 está barata e deve se favorecer de onda de IPOs

Somente neste ano, as ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla em inglês) já movimentaram mais de 35 bilhões de reais na B3 (B3SA3). A expectativa para a segunda metade de 2021, é de que o volume das ofertas sejam ainda maiores, com empresas mais maduras abrindo capital.

“Estamos falando de IPOs de 10 bilhões de reais, até 15 bilhões de reais. Será diferente da última safra, em que vieram muitas empresas médias e pequenas para a ”, diz Bruno Lima, analista-chefe da Exame Invest Pro, na Abertura de Mercado desta segunda-feira, 31.

Nesse cenário, segundo o analista, as da própria administradora da bolsa, a B3, devem ser as mais favorecidas. Na visão de Lima, os papéis, que acumulam queda de 13% no ano, estão baratos.

“Investidores estrangeiros estão colocando um pouco de pressão [negativa sobre a ação]. Mas em termos de fundamento, temos uma visão muito atrativa para o ativo”, afirma Lima.