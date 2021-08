Abertura de mercado: commodities desabam com variante delta no radar

A semana começa com fortes quedas no mercado de commodities, em especial para o petróleo e o minério de ferro. O motivo é o avanço da variante delta do coronavírus nos Estados Unidos, na Europa, e, principalmente, na China.

“A pandemia ainda é um assunto que faz parte da dinâmica de mercado apesar do avanço da vacinação. O avanço de novas variantes, em especial a delta, deixam os investidores com uma pulga atrás da orelha, causando um dia de ‘risk-off’ no mercado de commodities”, afirma Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, na Abertura de Mercado desta segunda-feira, 9.

No noite de domingo, 8, o Goldman Sachs divulgou relatório rebaixando a projeção de crescimento do PIB do gigante asiático de 8,6% para 8,3% em 2021 devido ao novo surto de covid-19 no país.

A expectativa é de que o enfraquecimento da retomada econômica afete a demanda por commodities. Como consequência, o petróleo Brent recua 3,92%, enquanto o WTI, referência para o mercado americano, cai 4,13% nesta manhã.

Já o minério de ferro, em Dalian, cai cerca de 4%. No caso do minério, as quedas da commodity estão também relacionadas aos esforços sustentáveis da China para reduzir a produção de aço e, consequentemente, as emissões de poluentes.

Números de importação chineses divulgados no último sábado, 7, mostram que as importações de cobre e minério de ferro caíram pelo quarto mês consecutivo em julho. As compras de petróleo ficaram abaixo de 10 milhões de barris por dia também pelo quarto mês seguido, e mostram queda de quase 6% no ano.

No Brasil, investidores ficam atentos aos efeitos que as quedas podem ter nas de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4), dois dos papéis com maior peso no . Assista ao programa completo e entenda o que deve ser notícia no mercado esta semana:

