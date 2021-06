Abertura de Mercado: dólar tem mais espaço para cair para R$ 4,80

Com desvalorização acumulada de mais de 5% nas duas últimas semanas, o dólar deve cair ainda mais frente ao real. Isso é o que afirma Jefferson Laatus, trader estrategista-chefe e sócio-proprietário do Grupo Laatus.

“Temos um cenário ao longo do ano para o dólar continuar em queda”, disse Laatus na Abertura de Mercado desta terça-feira, 8. Segundo ele, a moeda pode ficar abaixo dos 5 reais, chegando a oscilar em torno da faixa dos 4,80 reais e 4,90 reais .

Para o trader, a tendência de queda deve permanecer, “a menos que ocorra alguma coisa muito extrema”.

“Na semana que vem, terá a reunião de política monetária americana. Caso tragam uma novidade que surpreenda o mercado, podemos ver uma movimentação pontual no dólar, mas o cenário ainda é de baixa.”

Entre os fatores que exercem essa pressão negativa sobre a moeda americana, Laatus cita a entrada de capital estrangeiro no Brasil e a alta de juros, que vem sendo feita pelo Banco Central. Para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que será realizada semana que vem, o mercado espera mais uma elevação de 0,75 ponto percentual, com a taxa passando para 4,25% ao ano.