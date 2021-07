Abertura de Mercado: Em baixa, setor elétrico é boa aposta de longo prazo

A redução da oferta de energia pela hídrica tem impactado do setor elétrico. Na , papéis do setor figuram entre as maiores quedas do ano, com Alupar (ALUP11) Light (LIGT3), CPFL (CPFE3) e Cesp (CESP6) acumulando respectivas quedas de 36%, 25%, 20% e 16,5% no período.

Embora pressionadas, esse é um bom momento para do setor, visando ganhos no . Isso é o que diz Bruno Lima, analista-chefe de ações do BTG Pactual Digital.

“Quem pensa em um horizonte mais dilatado, existem bons ativos para se posicionar, principalmente porque a parte de geração hídrica sofreu muito e, historicamente, apresentam bons resultados”, afirmou na Abertura de Mercado desta segunda-feira, 26. Segundo Lima, há boas oportunidades também no setor de distribuição elétrica, menos afetado pelos impactos da crise hídrica.

“O setor ainda pode ficar de lado. Quem comprar os papéis esperando um retorno mais rápido vai depender muito do ritmo das chuvas”, disse.

Nesta segunda, a EDP Brasil (ENBR3) irá abrir a temporada de resultados do setor, com balanço previsto para ser divulgado após o encerramento do pregão. “É bom ficar de olho sobre o que o corpo executivo dirá sobre o desinvestimento na parte de geração hídrica.”