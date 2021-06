Abertura de mercado: expectativa de alta de juros favorece ações de bancos

A sinalização de que o Federal Reserve (Fed) pode fazer duas elevações na taxa de juros americana em 2023 pegou o mercado de surpresa, derrubando bolsas de valores e fazendo o dólar subir no mundo todo. No entanto, segundo Bruno Lima, analista de do BTG Pactual Digital, ao menos um setor deve se favorecer desse cenário: o bancário

“O setor de banco se favorece muito com a alta de juros. Aí cabe a discussão dos ativos que sejam mais interessantes em termos de valuation”, disse Lima na Abertura de Mercado desta quinta-feira, 17.

Segundo o analista, dados que indiquem aceleração da economia americana devem reforçar a percepção de aumento de juros, fortalecendo ações do setor.

No exterior, ações de grandes bancos americanos, como as do JPMorgan, Citi e Goldman Sachs são negociadas em alta no pré-mercado da de Nova York (NYSE).

Investidores também seguem atentos com a discussão de juros no Brasil, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter elevado a taxa para 4,25% ao ano e ter sinalizado mais uma alta de 0,75 ponto percentual na próxima reunião. No mercado, há expectativas de uma elevação de até 1 ponto percentual, com a Selic passando para 5,25% já em agosto.