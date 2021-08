Abertura de mercado: forte balanço da Rede D’Or reforça tese de compra

A Rede D’Or (RDOR3) registrou líquido de 477,7 milhões no segundo trimestre de 2021, segundo balanço divulgado pela empresa na noite desta terça-feira, 4. A companhia reverteu prejuízo líquido de 306,6 milhões de reais registrado no mesmo período do ano passado.

O resultado superou as expectativas do mercado estimadas pela Refinitiv, que esperavam um lucro líquido de 417 milhões de reais. O balanço corrobora a expectativa de compra que o BTG Pactual digital tem para a empresa, segundo Bruno Lima, analista-chefe de do banco.

Lima defende que os altos múltiplos de negociação da empresa são merecidos. O múltiplo Preço/Lucro (P/L), que calcula a relação entre o da ação e o lucro gerado pelo negócio, é de 22x. Já o múltiplo EV/Ebitda, que compara o valor da empresa com o lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, é de 49x.

“O balanço mostra números sólidos e de qualidade muito boa. Existe um argumento contrário afirmando que a companhia negocia a múltiplos muito altos. Porém, seguindo a toada de crescimento que tem apresentado, a Rede D’Or vai passar por uma compressão de múltiplo até maior do que a esperada pelo mercado”, disse Lima no programa Abertura de Mercado desta quarta-feira.

A recomendação do BTG Pactual digital é de compra da ação, com preço-alvo de 90 reais por papel. RDOR3 encerrou o último pregão cotada a 71,69 reais, o que representa um upside (potencial de compra) de 25,5%.

