Abertura de Mercado: Ibovespa tem espaço para alcançar máxima histórica

O pode voltar aos 125.000 pontos pela primeira vez desde o início de janeiro. Isso é o que espera de Otto Sparenberg, analista técnico do BTG Pactual Digital. Atualmente, o principal índice da B3 está em 122.592,47 pontos.

Na Abertura de Mercado desta segunda-feira, 24, o analista comentou que a região dos 123.000 segue como uma barreira para o índice. Mas, se superada, o Ibovespa deve alcançar sua máxima histórica de 125.323 pontos.

“Se vai romper é outra história, mas tem expectativa de [o índice] buscar os 125.000 pontos”, disse. Por outro lado, cair para baixo de 119.000 pontos, segundo ele, pode desencadear um movimento de baixa.

Confira as recomendações do analista:

Iguatemi (IGTA3): De acordo com o analista, as da companhia podem chegar aos 46 reais, após terem superado o ponto de resistência semanal na última sexta-feira, 21, quando fechou cotado a 43,37 reais.

Banco do Brasil (BBAS3): Com alta acumulada de 6,16% na última semana, seus papéis superaram a barreira dos 31,06 reais, encerrando o último pregão a 33,08 reais. Segundo Sparenberg, as ações podem chegar até a resistência dos 33,82 antes. A próxima barreira é os 35,52 reais.

Portobello (PTBL3): Após subirem quase 30% no mês, Sparenberg vê espaço para os papéis, que estão cotados a 15,37 reais caírem de 5% a 10% no curtíssimo prazo. No entanto, o analista segue vendo uma tendência positiva até a marca dos 16,34 reais.