Abertura de Mercado: impasse sobre pacote de Biden favorece ações de techs

A falta de entendimento entre os partidos Republicano e Democrata sobre o pacote de 1,9 trilhão de dólares para investimentos em infraestrutura tende a beneficiar as de tecnologia. Isso é o que explica Bruno Lima, analista-chefe da Exame Invest Pro.

"Se essa discussão não vingar, dado que está tão complicado tirar o projeto do papel, pode haver um bom momento para as ações ligadas à tecnologia, mesmo que de curto prazo", comenta Lima na Abertura de Mercado desta terça-feira, 25. "Isso tiraria a pressão de inflação olhando o médio e ."

O efeito deve ocorrer, segundo o analista, já que o setor é tido como o mais afetado por uma eventual redução das políticas de estímulos monetários para atenuar os efeitos da inflação. Embora esta tenha sido a principal preocupação do mercado global, o temor tem diminuído conforme membros do Federal Reserve (Fed, banco central americano) tranquilizam investidores, afirmando que os efeitos inflacionários são apenas temporários.

Refletindo a melhora de humor dos investidores, o índice de volatilidade VIX, também conhecido como "índice do medo", caiu nesta semana para 18 pontos, abaixo da linha dos 20 pontos que indica alguma turbulência no mercado. Desde a máxima da última quinta-feira, 19, o índice acumula 30% de queda. Segundo Lima, porém, a "tranquilidade" no mercado é apenas aparente. "Obviamente, ainda não tem jogo ganho."