Abertura de Mercado: Inter pode se valorizar mais depois de subir 100%?

As units do Banco Inter (BIDI11) acumulam alta de 107% desde o início do ano e figuram entre as maiores altas do , perdendo , no período, apenas para as da Embraer (EMBR3) e Braskem (BRKM5). Apesar da forte valorização, Bruno Lima, analista-chefe de ações do BTG Pactual Digital, ainda vê espaço para novas altas.

"Para o médio prazo, acreditamos que o papel ainda seja bem interessante. Há uma percepção no mercado de que o Inter tem ativos muito estratégicos. Isso é visto no posicionamento da Stone e há interesses de outros negócios serem feitos nessa linha", comenta Lima na Abertura de Mercado desta segunda.

Segundo Lima, os papéis do Inter também devem se favorecer da queda do rendimento dos títulos americanos de 10 anos, puxada pela maior percepção de que a inflação dos Estados Unidos é transitória. "Essa leitura favorece ações com fluxos de caixa mais longo, que por exemplo as de tecnologia. O Inter, que é uma fintech, deve seguir sendo favorecido por esse pano de fundo global."