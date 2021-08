Abertura de mercado: IPO da Cobasi pode mostrar força do mercado pet

A Cobasi, uma das gigantes do mundo pet no Brasil, pode estar perto de entrar na , seguindo os passos da concorrente Petz (PETZ3).

Paulo Nassar, presidente da rede varejista, afirmou em entrevista ao Estado de S. Paulo no último domingo, 29, que novas aquisições e uma oferta inicial de (IPO, na sigla em inglês) estão nos planos da empresa. Segundo Nassar, o IPO ainda não têm data para acontecer, e deve ser feito “quando for conveniente para o negócio.”

Para Marcel Zambello, analista do BTG Pactual digital, a notícia reforça que vale a pena ficar de olho no mercado pet. “Quando olhamos para a tese de investimento dessas empresas, percebemos que é um setor extremamente resiliente e que parece não ser derrubado por crises. A demanda é até mais forte que a oferta das companhias”, afirmou Zambello no programa Abertura de Mercado desta segunda-feira, 30.

Entre os três maiores competidores do segmento – Cobasi, Petz e Petlove – , a Petz é a única companhia listada em bolsa.

“Tomando a Petz como ponto de análise, é uma empresa que tem uma ótima performance na bolsa e apresentou um resultado trimestral forte, muito focado em crescimento”, afirma o analista. A empresa registrou um líquido de 21,6 milhões de reais no 2º trimestre de 2021, valor que representa uma alta de 109% em um ano.

A Petz utilizou os recursos captados em sua oferta para financiar seu plano agressivo de crescimento e Zambello reforça que estratégia pode ser replicada pela Cobasi na busca por consolidação no setor, que ainda é bastante pulverizado. “A Cobasi não quer ficar para trás”, diz.