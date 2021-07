Abertura de Mercado: leilão da Oi favorece alta das ações no longo prazo

A Oi (OIBR3/OIBR4) realizará nesta quarta-feira, 7, o leilão do controle de sua empresa de fibra ótica InfraCo. Na mesa, há pelo menos uma proposta, de 12,9 bilhões de reais, feita por fundos do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) em conjunto com a Globonet.

A proposta de quase 13 bilhões de reais havia sido aceita em abril, dando direito de cobrir o valor de ofertas de valor maior que possam ser feitas hoje. Segundo o Valor, no entanto, esta deve ser a única oferta pelo ativo.

Para Bruno Lima, analista-chefe de do BTG Pactual Digital, o leilão contribui para a valorização das ações da Oi no . “O leilão está mapeado, mas faz parte da tese de geração de valor da companhia”, disse Lima na Abertura de Mercado desta quarta.

No ano, as ações da Oi acumulam perdas de 30%, após terem subido 155% em 2020. Quem comprou o ativo no início do ano passado ainda acumula ganhos de 77%.