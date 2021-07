Abertura de Mercado: queda da Sabesp pode ser oportunidade de compra

As preocupações sobre a hídrica, que tem diminuído o volume de água nos reservatórios de São Paulo, tem pressionado negativamente as da Sabesp (SBSP3). Desde meados de maio, os papéis acumulam perda de mais de 13%. Em relação à cotação de julho do ano passado, quando ainda havia expectativa de que a empresa fosse privatizada, a queda é de 40%.

Para Bruno Lima , analista-chefe de ações do BTG Pactual Digital, as ações do setor de saneamento estão baratas, especialmente as da Sabesp. "Para quem tem um horizonte de investimento mais longo, são ativos interessantes. A Sabesp chama bastante atenção nesse nível de ", disse na Abertura de Mercado desta terça-feira, 6.

Segundo Lima, no curto prazo, as ações da companhia devem seguir pressionadas pelos riscos da crise hídrica, mas a empresa deve atravessar essa fase sem grandes preocupações.

"Quando a empresa trabalhou com volume morto [em 2015], o papel caiu bastante. Desde lá, a empresa fez várias obras de infraestrutura, fazendo a interconexão dos reservatórios. Hoje, há baixa probabilidade [de racionamento]."