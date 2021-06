Abertura de Mercado: reforma tributária pode levar à fuga de capital

A segunda parte do texto da reforma tributária, apresentada na última sexta-feira, 25, teve impactos negativos no mercado brasileiro, com o fechando em queda e o dólar, em alta.

No centro dos debates está a tributação sobre os . Embora a medida tenha sido apresentada como uma contrapartida para a elevação do piso do imposto de renda, a proposta causou mal-estar nos investidores.

“Vai ter aumento da carga tributária”, afirma Alan Ghani, economista do BTG Pactual Digital. Segundo o especialista, o avanço da proposta no Congresso poderia resultar em uma “fuga de investimentos”.

“Isso pode ocorrer, caso os dividendos sejam tributados e isso tem impacto no dólar, que tende a subir devido à forma como foi configurada essa reforma”, diz.