Abertura de Mercado: Risco da crise hídrica ainda não foi precificado

A negativa do presidente da Câmara de que o governo prepara uma medida provisória que viabilizaria o racionamento de energia foi vista como um alívio pelo mercado. No entanto, Bruno Lima, analista-chefe de do BTG Pactual, ainda vê possibilidade de a hídrica ter impactos significativos na .

"A crise hídrica é um risco. Como isso vai dissipar para o mercado via depender das medidas adotadas pelo governo e pelos setores que mais consomem energia", disse na Abertura de Mercado desta quarta-feira, 23.

Segundo Lima, o risco tem afetado principalmente ações do setor elétrico, mas ainda não foi precificado na bolsa como um todo, dado que a expectativa majoritária do mercado é de que não haja racionamento de energia, o que poderia afetar a atividade econômica de forma mais profunda. "Seria uma surpresa negativa. Tudo indica que não haverá racionamento, mas é uma questão que vai ficar pairando por algum tempo."