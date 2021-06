Abertura de Mercado: Via é a ação mais barata entre as grandes varejistas

As da Via (VVAR3, ex-Via Varejo) acumulam 27,1% de alta em um mês. A forte valorização, no entanto, foi insuficiente para tirar a atratividade dos papéis. Isso é o que afirma Bruno Lima, analista-chefe de ações do BTG Pactual Digital.

"O ativo está muito descontado. Temos recomendação de compra e acreditamos que o cenário seja positivo até mesmo pensando no curto prazo", disse Lima na Abertura de Mercado desta quinta-feira, 24. Segundo o analista, as ações da Via estão mais baratas do que as das Lojas Americanas (LAME4/BTOW3) e as da Magazine Luiza (MGLU3).

"A companhia está 0,6x EV/GMV. Quando se compara essa métrica com a de outras empresas do setor, estamos falando de um desconto bastante significativo."

Lima também elogiou o resultado do primeiro trimestre da dona das marcas Ponto e Casas Bahia. No período, a a Via registrou GMV de 10,3 bilhões de reais, com as vendas digitais sendo responsáveis por 56% do valor. Sua receita líquida, de 7,547 bilhões de reais foi 19,1% superior à registrada no mesmo período do ano passado. "A Via tem melhorado sua infraestrutura e acelerado bem seu marketplace", avalia.