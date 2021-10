Ação da Oi dispara 19% após Cade aprovar venda de controle da InfraCo

As da Oi (OIBR3) chegaram a disparar 19% para 1,19 real no pregão desta segunda-feira, 18, após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, aprovar sem restrições a venda do controle da InfraCo, operadora de infraestrutura que passou a se chamar Vtal.

Com isso, Globenet Cabos Submarinos e fundos do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) passarão a ter 57,9% do negócio. A conclusão da operação ainda está sujeita à anuência prévia da Anatel.

No mercado a venda de parte da InfraCo, braço de fibra ótica da Oi, vinha sendo vista como um importante passo para a redução do endividamento da companhia e expansão de sua rede de atendimento. O objetivo, segundo o Plano Estratégico da Oi, é fazer da InfraCo "líder em soluções digitais e conexões de fibra ótica".

Na frente residencial, as receitas com fibra ótica superaram a da rede de cobre no segundo trimestre deste ano, batendo 654 milhões de reais contra 653 milhões de reais. Na comparação anual, a receita com fibra cresceu 121%.