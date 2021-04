Ação da Vale supera R$ 110 e mineradora equivale a quase 2 Petrobras

A Vale (VALE3) foi mais uma vez o destaque da brasileira nesta terça-feira, 27, com suas atingindo a cotação de R$ 110. A empresa disparou mais ainda no posto de mais valiosa da B3.

O valor de mercado da companhia ficou em 573,7 bilhões de reais, segundo dados da B3, quase o dobro da Petrobras, que ocupa o segundo lugar com 306,6 bilhões de reais. Para ser mais exato, a Vale equivale a 1,87 Petrobras. São cerca de 103 bilhões de dólares em valor de mercado para a Vale.

As ações da mineradora encerraram o dia com alta de 1,62%. No acumulado de 2021, o ganho é de 26%. Em um ano, os papéis já acumulam alta de 158,43%.

Na contramão está a Petrobras (PETR3, PETR4), especialmente por causa da ingerência do governo do presidente Jair Bolsonaro, que demitiu o então CEO Roberto Castello Branco do cargo apesar dos resultados positivos. As ações preferenciais da petrolífera acumulam uma desvalorização de 18,5% no ano, apesar da alta do petróleo.

A valorização da Vale foi resultado da divulgação do balanço da empresa na segunda-feira, 26: a mineradora informou um salto de 2.220% no seu líquido, que alcançou 5,5 bilhões de dólares nos três primeiros meses do ano, impulsionados pela alta nos preços do minério de ferro, o principal produto da companhia.

"A Vale veio com um balanço muito bom, bastante positivo. Toda essa valorização de commodities no mercado internacional, que tem a ver com a abertura econômica nos Estados Unidos e na Europa, além dos estímulos no exterior para retomada econômica, como taxas de juros baixas", disse André Querne, sócio da Rio Gestão de Recursos.

Segundo ele, enquanto o médio do minério de ferro ficou em 155,5 dólares na média do trimestre, o preço necessário da commodity para equilibrar o lucro operacional da Vale é de 38 dólares, o que abre uma margem de geração de caixa "absurda" para a companhia.

"O potencial de retorno para os investidores é alto, com possibilidade de pagamento de de 10% a 12% ao ano", aponta Querne, que afirma que, apesar da valorização, ainda é um bom momento para comprar ações da empresa.

"O preço da empresa na bolsa está acompanhando o crescimento dos lucros e da geração de caixa. Além disso, houve recompra de ações pela própria companhia, mostrando que a Vale acredita que seu papel está com valor abaixo do que deveria."

(Com Agência O Globo)