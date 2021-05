Ação do Magalu pode voltar a decolar? BTG diz que sim e aumenta preço-alvo

As do Magazine Luiza (MGLU3) dispararam 7,93% nesta segunda-feira, 24, na esteira da valorização dos papéis de empresas de tecnologia e de e-commerce. Porém, no acumulado do ano, o ativo ainda acumula perdas de quase 20%. Seria o recente aumento um sinal de que as ações podem voltar a subir?

Na visão de analistas do BTG Pactual, a resposta é sim. A equipe de research do banco (do mesmo controlador da EXAME) aumentou o preço-alvo da ação de 23 reais para 26 reais, o que representa um potencial de valorização de 30% mesmo com a disparada de ontem. No último pregão, MGLU3 encerrou negociada a 20 reais.

O motivo para a atualização dos números foi a adoção de um cenário que considera uma forte retomada dos negócios em lojas físicas e uma consolidação no mercado de e-commerce nos próximos anos. Além disso, a previsão também incorpora ao preço-alvo a operação de pagamentos da empresa, representada por Magalu Pagamentos e Magalu Pay.

“Para os próximos trimestres, vemos uma tendência de desaceleração do canal online, acompanhada, porém, de uma grande melhoria nas vendas em lojas físicas com a campanha de vacinação”, afirmam os analistas.

Existe, no entanto, uma tendência de que compras online e pagamentos eletrônicos continuem relevantes, mesmo com o fim da pandemia. O argumento é que transações sem dinheiro, realizadas digitalmente, estão em ascensão não só no comércio via internet mas também no varejo tradicional.

E é aí que entra a importância do Magalu Pagamentos e do Magalu Pay. Após o lançamento da plataforma Magalu Pagamentos voltada para vendedores em 2018, a companhia criou sua carteira digital, a Magalu Pay, no final de 2019. O lançamento foi feito diretamente no app da empresa – mesma estratégia do Alipay na China.

Em dezembro do ano passado, o Magazine Luiza também adquiriu a Hub Fintech por 290 milhões de reais. Além de oferecer contas digitais e cartões pré-pagos diretamente aos seus clientes, a Hub é uma das maiores plataformas de Banking as a Service (BaaS) do Brasil e líder no processamento de cartões pré-pagos, segundo o time do BTG.

Pelas estimativas do banco, a divisão financeira acrescentaria 5 reais a cada ação do Magalu, fator que ainda não está incorporado no atual do papel.

“Com o objetivo de aumentar as vendas – além de frequência e engajamento – em sua plataforma, o Magazine Luiza oferece um portfólio mais completo de serviços, em que os pagamentos são um elemento-chave. A companhia está criando um ecossistema completo para compradores e vendedores”, avaliam os analistas.

