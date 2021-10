Pinterest dispara mais de 15% com possível venda para o Paypal

As do Pinterest chegaram a subir 17,8% na máxima desta quarta-feira, 20, sendo negociados a 65,47 dólares.

A forte valorização ocorre em meio a rumores sobre uma possível venda da mídia social para o Paypal. Às 13h30, as ações da rede social subiam 8,69%, na direção contrária dos papéis do Paypal, que recuam 4,46%.

Segundo a Bloomberg, fontes a par do assunto revelaram que a empresa financeira entrou em contato com o Pinterest para uma possível aquisição.

O do potencial negocio, ainda de acordo com a agência americana, seria de 70 dólares por ação, 26% superior ao preço do último fechamento. A proposta avaliaria o Pinterest em 39 bilhões de dólares, cerca de 13 bilhões de dólares abaixo do valor de mercado do Twitter.