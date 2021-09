Acima da Fipe: 10 carros seminovos e usados que mais valorizaram

Diante da redução da produção de carros zero-quilômetro no país, impulsionada pela sanitária e pela falta de insumos, o mercado de usados e seminovos tem alcançado patamares mais altos do que antes da crise. E com isso, alguns modelos têm apresentado forte valorização e são negociados acima da tabela da Fipe, principal índice para a negociação de veículos no país.

No mês de agosto, por exemplo, o Citroën C3 2017 foi o carro com maior valorização, de 13%, em relação à tabela Fipe. É o que aponta um levantamento feito pela InstaCarro, startup que auxilia na venda de veículos usados ou seminovos.

"Ao longo de todo o ano estamos acompanhando a valorização dos seminovos. Em alguns meses, modelos foram comercializados até 24% acima da tabela. E isso, claro, se deve a toda a escassez dos novos no mercado. O Citroën C3 2017, por exemplo, teve um aumento de 22% no em relação ao negociado em julho, pela nossa plataforma", diz Luca Cafici, presidente e fundador da startup.

Outro destaque no mês de agosto foi o Chevrolet Tracker 2021, com alta de 10% acima da tabela. Enquanto o Mitsubishi Pajero IO 2000 foi negociado por um valor 8% maior. Veja tabela abaixo: