Ações da Alliar desabam mais de 11% com notícia de venda da empresa

Fora do , as da Alliar (AALR3) caem 11,57% por volta das 12h15 desta quarta-feira, 22. A rede de laboratórios informou na noite de ontem que seus controladores fecharam o contrato para a venda da empresa ao fundo de investimento Fonte de Saúde, da gestora MAM, do empresário Nelson Tanure.

A operação põe fim a uma disputa pelo controle da empresa após meses de tratativas. No meio do ano, a Alliar chegou a ser alvo de disputa com a Rede D'Or (RDOR3), que na época havia oferecido 11,50 reais por ação da companhia. O movimento levou a uma resposta rápida de Tanure, que, logo depois, informou ter comprado a fatia que estava em poder da Pátria Investimentos, dificultando a movimentação da rede de hospitais.

O contrato envolve a venda de até cerca de 62,4 milhões de ações ordinárias, ou 52,75% do capital social da Alliar, pelo valor de 20,50 reais. Na terça-feira, os papéis fecharam a 17,89 reais. A conclusão da operação está sujeita ao aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Como se trata de uma aquisição de controle, a gestora do empresário teria que estender a oferta aos minoritários. Porém, a Alliar diz que a quantidade efetiva de ações a serem envolvidas no negócio pode mudar, dado o direito dos acionistas controladores de excluir ações do total a ser alienado, e também por conta da necessidade de aprovação regulatória.

Na prática, isso pode retirar da pauta a oferta aos minoritários. Segundo a empresa, "eventual incidência da obrigação de realização de oferta pública de ações por alienação de controle, pelo comprador, apenas será conhecida e confirmada com a conclusão da operação".

Na data do fechamento da operação, os membros do conselho de administração da companhia indicados pelos acionistas controladores deverão renunciar aos respectivos cargos, segundo o documento.

Com a Reuters