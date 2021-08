Ações da Alliar despencam após Rede D'Or desistir de aquisição

As da empresa de diagnósticos Alliar (AALR3) chegaram a despencar 11,15% no pregão desta terça-feira, 31, após a Rede D'Or (RDOR3) anunciar a desistência do controle da companhia por meio de uma oferta pública de aquisição (OPA). Às 11h, a Alliar caía 10,16% na , enquanto a a Rede D'Or recuava 4,5%.

No mercado, a operação era vista como positiva para ambas as empresas, mas principalmente para os acionistas da Alliar, já que a OPA considerava um valor acima do qual a as ações vinham sendo negociadas. Em meados deste mês, quando a Rede D'Or aventou a possível aquisição ao mercado, as ações da Alliar chegaram a disparar 20%.

De lá para cá, a Rede D'Or até chegou a comprar algumas ações da Alliar, mas a intensificação da briga pelo controle da empresa pôs um fim à operação. Em menos de uma semana, fundos ligados ao empresário Nelson Tanure compraram 26% das ações da Alliar, tornando um obstáculo para a realização da OPA.

Entre as justificativas para a desistência da OPA, a Rede D'Or elencou a "redução da dispersão das ações de emissão da Alliar, em razão de aquisições realizadas recentemente por certos acionistas".