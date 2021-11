Ações da Eletrobras caem mais de 5% após surpresa com provisões no balanço

As da Eletrobras (ELET3/ELET6) lideram as perdas do nesta quarta-feira, 17, com investidores repercutindo os resultados da empresa no terceiro trimestre de 2021. A estatal registrou líquido de 965 milhões de reais no terceiro trimestre do ano, queda de 66% na comparação anual. Como consequência, as ações ordinárias (ELET3) recuam 5,36% por volta das 11h20, enquanto as preferenciais (ELET6) registram queda de 4,99%.

Os investidores ficaram receosos principalmente com o aumento de quase 9 bilhões de reais em provisões para empréstimos compulsórios – o valor total das provisões atingiu 9,4 bilhões de reais neste trimestre. O aumento ocorreu por conta da reclassificação do risco de perda das provisões de ‘remota’ para ‘provável’, além de decisão judicial desfavorável à empresa.

Com o sobe e desce do mercado, seu dinheiro não pode ficar exposto. Aprenda como melhor.

A notícia foi suficiente para eclipsar os resultados operacionais da companhia, que foram considerados positivos. Para os analistas do Credit Suisse, a Eletrobras entregou um Ebitda melhor do que o esperado – houve alta de 4% no período, para 5,6 bilhões de reais. Ainda assim, o dado acabou perdendo espaço diante da preocupação com as provisões.

“Acreditamos que o balanço pode acabar não sendo um vetor de para a ação conforme o processo de privatização toma corpo. No entanto, os empréstimos compulsórios afetam o valor futuro da Eletrobras e esperamos mais detalhes na teleconferência”, afirmaram os analistas em relatório. A teleconferência com investidores para comentar os resultados do trimestre será realizada às 14h30.

O BTG Pactual também destacou em relatório que é preciso ‘entender melhor’ o que levou a esse aumento do empréstimo compulsório, uma vez que ele é um componente relevante do processo de privatização da estatal.

Ainda assim, o banco recomenda compra das ações da Eletrobras, com preço-alvo de 68 reais, o que representa um potencial de valorização (upside) em torno de 112%.