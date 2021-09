Ações da Log-In disparam 48% após entrarem na mira da MSC

As da Log-In (LOGN3) chegaram a disparar 48,4% na manhã desta quinta-feira, 16, ao serem negociadas na cotação máxima de 22,20 reais, com investidores reagindo à possível aquisição do controle da empresa pela Sas Shipping, subsidiária da multinacional suíça MSC.

Perto das 14h, a ação era negociada a 20,62 reais, com valorização no dia de quase 38%.

Na noite de quarta-feira, 15, a Log-In informou ter recebido uma carta da Sas, em que a empresa europeia informa ter entrado com pedido de autorização no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) com o objetivo de adquirir participação de até 67% no capital social da companhia brasileira.

Segundo a carta, a Sas pretende pagar 25 reais por ação, o que era 67,2% superior à cotação do último fechamento, na terça.

A OPA ainda será lançada por meio de um edital que irá condicionar a operação a condições como: não emissão de opinião desfavorável à OPA pelo conselho de administração da Log-In, permanência de membros da alta administração da companhia e o não-lançamento de ofertas públicas.

"Vemos a notícia com bons olhos, com uma proposta atraente pelo capital social, oferecendo um pagamento de um prêmio considerável para os papeis da Log-In por parte da MSC" avalia em nota Luis Sales, analista da Guide Investimentos.

Uma das grandes apostas da gestora Alaska, dos sócios Luiz Alves e Henrique Bredda, que detém 45% da companhia, a Log-In é especializada em transportes de cargas via cabotagem (próximo à costa) e possui uma rede intermodal que integra a movimentação portuária com o transporte porta a porta.