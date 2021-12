Ações da Meta sobem com expectativas de óculos de realidade virtual

As da Meta, controladora do Facebook, caminhavam para seu melhor pregão em mais de um mês nesta segunda-feira, após a KeyBanc dizer que o headset de realidade virtual Oculus foi um presente popular neste final de ano.

O aplicativo do Oculus ficou entre as cinco primeiras posições de entretenimento em cinco países diferentes e no top 10 geral dos Estados Unidos em 24 de dezembro, de acordo com a corretora. No dia de Natal, o desempenho foi ainda melhor e o aplicativo liderou o ranking geral dos EUA e esteve nos cinco primeiros lugares de entretenimento em 14 países.

O produto pode ter se beneficiado da escassez de consoles de videogames, segundo a KeyBanc. A ação da Meta subia cerca de 3,6%, a 347,2 dólares, na tarde desta segunda-feira.