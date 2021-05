Ações da MMX, de Eike Batista, desabam 27% após justiça decretar falência

As da MMX (MMXM3) recuam 27,02% no pregão desta quarta-feira, 19, após a justiça decretar a falência das empresas que formam a mineradora. Em recuperação judicial desde 2016, a companhia é parte do grupo EBX, criado por Eike Batista.

Saiba como encontrar as melhores oportunidades da com a ajuda da Exame Invest Pro

Segundo reportagem do O Globo, o Tribunal de Justiça do Rio Janeiro decidiu, no início da tarde de hoje, decretar a falência da MMX Mineração e Metálicos e da MMX Corumbá Mineração.

Os desembargadores julgaram ilegal uma liminar, de 2019, que suspendeu o processo de falência das mineradoras, que estavam em recuperação judicial. Eles não teriam concordado com os argumentos da MMX, de que investidores chineses injetariam recursos na empresas suficientes para reerguer a mineradora.

Há algumas semanas atrás, a Justiça de Minas Gerais já havia decretado a falência da empresa da MMX Sudeste Mineração, um dos braços que compõe a mineradora controlada por Eike.

A partir da decisão, Eike corre o risco de ter que responder ações de responsabilidade pelas dívidas da empresa, caso seja decretada alguma fraude. O processo vem poucos dias depois da falência da MMX Mineração e Metálicos.

Além desse revés, o empresário foi multado em 150 mil reais pela CVM no mês de março. A acusação: ter votado em reunião do conselho de administração da MMX em situação de conflito de interesse em episódio ocorrido em 2015.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME