Ações da Oi zeram perdas com aval do Cade para venda de operação móvel

As da Oi (OIBR3, OIBR4) zeraram as perdas que estavam na casa de dois dígitos por volta das 15h desta quarta-feira, dia 9, com a aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para a venda da operação de telefonia móvel para o consórcio formado pelas concorrentes Vivo (VIVT3), TIM Brasil (TIMS3) e Claro.

As ações chegaram a cair entre 15% e 20% mais cedo no pregão e entraram em leilão.

Houve empate entre os seis conselheiros que participaram do julgamento: três votos a favor e três contra a aprovação do negócio, incluindo o relator Luis Brado. Pesou como "voto de minerva" (de desempate) o do presidente do Cade, Alexandre Cordeiro.

A venda da operação de telefonia móvel por 16 bilhões de reais, acertada em dezembro de 2020, é considerada fundamental para que o plano de recuperação judicial da Oi seja levado adiante e a empresa consiga se recuperar.

