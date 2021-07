Ações do TC e Armac disparam mais de 10% em estreia na B3

As do TC (TRAD3, ex-TradersClub) e da Armac (ARML3) disparam mais de 10% nesta quarta-feira, 28, que marca as estreias dos papéis na B3. Às 10h45, o TC subia 16,21%, enquanto a Armac, 13,95%.

Ambas as empresas fizeram oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) no começo desta semana, com a ação do TC sendo precificada a 9,50 reais, próximo do piso da faixa indicativa que ia de 9 a 11,25 reais. Já a Armac conseguiu precificar seus papéis no topo da faixa indicativa, a 16,36 reais.

Focada em serviços para investidores, o TC levantou cerca de 600 milhões de reais, que devem ser usados no desenvolvimento da própria plataforma e em potenciais aquisições.

O IPO da Amarc, locadora de veículos como tratores, caminhões e retroescavadeiras, movimentou 1,5 bilhão de reais, com a cerca de 1 bilhão de reais sendo destinado aos cofres da empresa. Todo o dinheiro arrecadado será destinado à compra de maquinas e equipamentos, segundo o prospecto da oferta.