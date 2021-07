Ações da Tegma despencam após recusa de fusão com JSL

As da Tegma (TGMA3) despencam nesta segunda-feira, 19, após seu conselho administrativo ter recusado por unanimidade a proposta de fusão feita pela JSL (JSLG3). Às 13h50, os papéis da companhia caiam 7,96%, sendo negociados a 24,41 reais e liderando as perdas do Índice Small Caps, que recuava 1,82% no mesmo horário. As ações da JSL não saíram ilesas. chegando a cair 5,20% para 11,84 reais na menor cotação do dia. As perdas, porém, foram estancadas para 1,32%, no início desta tarde.

Em justificativa sobre a recusa da proposta, entregue à CVM na sexta-feira, 16, a Tegma ponderou que a proposta precificava suas ações "em montante significativamente inferior ao seu real valor" e atribuía "um valor acima de mercado às ações da JSL S.A. oferecidas como parte de pagamento".

Pela proposta da JSL, divulgada no início de julho, a combinação de negócios incluía o pagamento em dinheiro de 989,6 milhões de reais mais 49,422 milhões de ações da JSL a serem emitidas, que daria a participação de aproximadamente 15% na empresa formada pela junção das duas. Ao todo, a proposta girava pouco mais de 1,5 bilhão de reais, considerando a cotação da época.

No pregão seguinte à proposta, as ações da Tegma fecharam em alta de 12,9%, enquanto as da JSL, de 5,97%. Apesar da forte valorização, o montante oferecido pela JSL já era tido como relativamente baixo. Segundo Bruno Lima, analista-chefe de ações do BTG Pactual Digital, a proposta era menos vantajosa para a Tegma por não ter muito prêmio em relação a seu valor de mercado.

Ainda assim, o analista classifica que uma união entre as duas empresas seria "extremamente positiva", considerando os potenciais ganhos de sinergia.

De acordo com o BTG Pactual, uma fusão proporcionaria "forte geração de caixa e retornos acima da média do setor para a JSL e daria à Tegma acesso à mais diversa plataforma logística do continente, além de aliar-se às maiores empresas automotivas.