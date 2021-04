Ações da Usiminas disparam 7% em véspera de balanço

As da Usiminas (USIM5) são negociadas em forte alta nesta quinta-feira, 22, com investidores se antecipando ao resultado do primeiro trimestre.

O balanço está previsto para antes do início do pregão de sexta-feira, 23, e será o primeiro do mercado brasileiro referente ao período.

Na , os papéis da companhia chegaram a subir 7,16% na máxima intradia e eram negociados com valorização de 5,55% a cerca de uma hora para o fim do pregão. E nem mesmo a queda do 2,45% do minério de ferro no porto de Qingdao, na China, freou o otimismo do que está por vir.

Movimentos semelhantes são comuns quando há convicção por parte do mercado de que os números irão superar as expectativas majoritárias.

De acordo com estimativas colhidas pela Bloomberg, o consenso é de que a empresa tenha registrado líquido de 934 milhões de reais, revertendo o prejuízo de 477 milhões de reais do mesmo período de 2020.

Sabe onde estão as melhores oportunidades da ? Descubra com o time de analistas da EXAME Invest Pro

Mas dados divulgados nesta semana pelo Instituto Aço Brasil (IABr) têm alimentado a esperança de que os números da empresa - e de todo o setor - venham ainda melhores do que o esperado.

De acordo com com o IABr, as vendas internas do produto no país atingiram 5,9 milhões de toneladas, representando um crescimento de 29% frente ao mesmo período do ano passado. Em março, as vendas internas de aço atingiram o maior patamar desde outubro de 2013, com alta de 41,9% em relação a março de 2020.

No mês, as vendas internas de aços planos (principal produto da Usiminas) bateu recorde, com 1,221 milhões de toneladas vendidas. "Os números indicam que a demanda de montadoras e industrial como um todo estão se recuperando", afirmam analistas do Credit Suisse em relatório.

Com as vendas em alta, os dados do IABr mostram que a confiança do setor também segue elevada em abril, em 67,4 pontos, 1,9 ponto acima de março e 17,4 além da faixa dos 50 pontos que divide o otimismo do pessimismo.

Além da Usiminas, as expectativas positivas para o setor também tiveram impacto favorável sobre ações de outras empresas do setor.

Junto com a Usiminas, CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4) e Gerdau Metalúrgica (GOAU4) figuravam entre as maiores altas do , com respectivas altas de 5,34%, 3,44% e 2,80% até o encerramento desta reportagem.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME