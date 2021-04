Ações da Vale superam R$ 110 e companhia se torna a mais valiosa da B3

: dança das cadeiras na Economia tem impacto negativo no mercado

O Ibovespa encerrou o dia em queda de 1%, com 119.388 pontos, com o mercado olhando com desconfiança para a

dança das cadeiras no Ministério da Economia. No início da tarde, o ministro Paulo Guedes retirou Waldery Rodrigues Júnior do cargo de secretário especial da Fazenda, após a causada pela sanção do Orçamento de 2021, colocando o então secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, em seu lugar. Durante o dia também houve outras movimentações, como a saída da assessora especial Vanessa Canado, que vinha ajudando a estruturar a reforma tributária.

Desde o início da gestão Bolsonaro, já deixaram o governo pelo menos 12 auxiliares de Guedes, o que preocuoa o mercado, segundo o economista-chefe da Órama, Alexandre Espírito Santo.

— Começou com o Joaquim Levy (BNDES) e depois foram vários. A saída do Waldery é ruim, pois ele era um técnico extremamente qualificado. Ao mesmo tempo, perde-se o Funchal, que deixa o Tesouro, onde fez um ótimo trabalho, e ainda não se sabe quem vai para o lugar dele. O mercado começa a se questionar se o papo que está rolando de que ministério vai ser desmembrado efetivamente vai acontecer — afirma o economista.

As incertezas políticas e econômicas continuam fazendo com que o Ibovespa ande de lado, com pouco volume movimentado. Segundo Espírito Santo, a impressão é de que as transações têm sido principalmente de , sem volume para "mudar de patamar".

Estão no radar dos investidores a CPI da Covid-19, que foi instalada nesta terça-feira, além do avanço da vacinação no país. Na segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) negou o pedido de autorização excepcional para a importação da vacina russa Sputnik V, o que também fez com que o mercado se retraísse.

Para retomar o crescimento da Bolsa, os economistas afirmam que é preciso ter sinalizações mais concretas em relação às reformas tributária e admiistrativa, além de um volume de pessoas vacinadas que possibilite a retomada econômica.

— Nos últimos dias a bolsa estava sem direção definida à espera da safra de balanços que poderia ser o novo gatilho de curto prazo para uma alta. Porém, a instalação da CPI no Senado e as indicações de troca no Ministério da Economia fizeram com que o Ibovespa perdesse força. Ambos os fatos mostram fragilidades do governo que podem impactar no andamento de reformas e no controle dos gastos — disse o analista da Portofino Multi Family Office, Thomás Gibertoni.

Dólar em queda

O dólar comercial alternou altas e baixas ante o real nesta terça-feira, encerrando o dia em alta de 0,23%, cotado a R$ 5,4600.

No cenário interno, destaque para o IPCA-15, considerado uma prévia da inflação oficial, que veio um pouco abaixo das expectativas do mercado. Além disso, ganha atenção dos investidores o início dos trabalhos da CPI para fiscalizar o combate à Covid-19 realizado pelo governo.

No exterior, segue a temporada de balanços corporativos e as expectativas para a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), banco central americano, que termina amanhã.

A manutenção dos juros dos títulos do Tesouro americano em um patamar não elevado, a resolução do impasse do Orçamento no Brasil e a sinalização de reformas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) também são fatores que ajudam na perda de força do dólar.

Ações

As ações ordinárias da Petrobras (PETR3, com direito a voto) caíram 2,40%, e as preferenciais (PETR4, sem direito a voto), a 2,86%.

Entre os destaques negativos do dia estão ainda os papéis ordinários da BRF (BRFS3), com queda de 5,91%, e da Via Varejo (VVAR3), que baixaram 5,37%.

Apesar do ótimo desempenho na segunda-feira, quando tiveram alta de 26%, as ações da Hering (HGTX3) também encerraram esta terça-feira em queda de 5,17%.

A cifra é equivalente a quase R$ 30 bilhões e está ligada à alta no preço internacional do minério de ferro.

Entre as altas, destaque para as ordinárias da CVC Brasil (CVCB3), que subiram 5,66%, e das preferenciais da Braskem (BRKM5), com 3,89%.

Inflação em abril

Segundo dados divulgados pelo IBGE, nesta terça-feira, o IPCA ficou em 0,60% em abril. No acumulado dos últimos 12 meses, porém, o IPCA-15 acumula alta de 6,17%. O resultado ultrapassa o teto da meta estabelecida pelo Banco Central para 2021, que é de 5,25%.

O anúncio ocorre uma semana antes da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) para discutir a taxa básica de juros. A expectativa é que ocorra uma nova alta de 0,75 ponto percentual. Hoje, a está na casa dos 2,75%.

Bolsas no exterior

Nos Estados Unidos, as bolsas permaneceram relativamente estáveis ao longo do dia. Os investidores estão em compasso de espera em relação à reunião do Fed, que ocorre nesta quarta-feira.

O índice Dow Jones teve alta de 0,01%, enquanto S&P e Nasdaq caíram 0,02% e 0,34%, respectivamente.

Em dia morno, as bolsas europeias registraram quedas. A Bolsa de Londres caiu 0,26%. Em Frankfurt, a baixa foi de 0,31% e, em Paris, de 0,03%.

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única. O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, caiu 0,46%. Em Hong Kong, a baixa foi de 0,04%. Na China, houve leve alta, também na casa dos 0,04%.