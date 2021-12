Alpargatas recua até 11% após compra de participação em americana Rothy's

As Alpargatas (ALPA4), dona da Havaianas, desabavam na B3 nesta terça-feira, 21, após a companhia anunciar acordo para compra de 49,99% da empresa norte-americana Rothy's, que produz roupas a partir de produtos reciclados.

A Alpargatas vai pagar 475 milhões de dólares por uma fatia na companhia, avaliando a Rothy's em 800 milhões de dólares (antes do investimento), de acordo com um fato relevante ao mercado divulgado na véspera. A operação foi considerada cara por investidores, que penalizam a ação.

Às 13h, as ações da Alpargatas caíam 11,09%, para 34,74 reais, sendo os papéis do de pior performance na sessão. O índice subia 0,16% e as ações da Itaúsa (ITUS4), controladora da companhia, recuavam 0,56%.

Apesar das quedas, a transação é “cautelosamente positiva” na opinião dos analistas do Bradesco BBI – a cautela vem do fato de que a Rothy’s não é uma marca com a qual os analistas estejam familiarizados. Ainda assim, a primeira avaliação é de que a aquisição é complementar ao negócio da Alpargatas além de aumentar sua participação nos Estados Unidos, maior mercado consumidor do mundo.

"Dito isso, existem alguns pontos de interrogação, como: qual o tamanho que a marca pode se tornar? A marca terá sucesso fora dos EUA? Como são os níveis de lucratividade atuais e futuros? A marca se tornará “icônica” (um dos principais testes que a administração da Alpargatas definiu para o M&A)? Também argumentaríamos que faria sentido financiar uma parte maior da aquisição com dívida em vez de capital, pois tornaria a estrutura de capital da empresa mais eficiente", avaliam os analistas em relatório.

O BBI mantém a recomendação de compra para o papel, que é uma das apostas principais da casa para o setor. O preço-alvo é de 58 reais – o que representa um potencial de valorização de 50% em relação ao de fechamento da véspera.

Analistas da XP Investimentos também enxergam o negócio como positivo, já que é o primeiro passo da Alpargatas para se tornar global, mas admitem que a avaliação da operação pode parecer cara para uma marca relativamente pequena como a Rothy's.

"A transação pode parecer cara. No entanto, a Rothy’s tem uma proposta de valor e custo de capital bastante diferente, sendo mais comparável com empresas como a Allbirds", escreveram eles. A XP manteve recomendação de compra para a ação.

Com Reuters