Ações das Lojas Americanas disparam até 11% após anúncio de reestruturação

As das Lojas Americanas (LAME4) disparam 11,37% e são o principal destaque positivo do por volta de 12h. A alta repercute o anúncio de reestruturação corporativa, que pretende unir as bases acionárias de Americanas (AMER3) e Lojas Americanas, considerando as ações preferenciais (LAME4) e as ordinárias (LAME3).

Após o anúncio, todas as ações da empresa sobem, com os papéis AMER3 avançando 4,39%, enquanto as ações LAME3, fora do Ibovespa, sobem 8,21%.

Os estudos para a reorganização societária foram anunciados em 18 de outubro, e, desde então, as ações da empresa têm ensaiado recuperação na . Os papéis LAME4 acumulam alta de quase 7% no período – no ano, as perdas são de quase 80%. Já as ações LAME3 sobem quase 12% no mesmo intervalo, enquanto acumulam perdas de 72% em 2021.

O fraco desempenho anual é consequência da primeira reestruturação societária das companhias. A operação realizada em abril resultou na criação da Americanas, unindo os ativos da então B2W, uma das maiores empresas de e-commerce do país, com as lojas físicas da Lojas Americanas – que ficou como holding sob os tickers AMER3. À época, a combinação decepcionou o mercado, que esperava uma unificação completa dos ativos.

“O fato de não ter ocorrido a unificação total dos ativos no negócio anunciado em abril (com Lojas Americanas permanecendo como holding e um veículo listado) foi um retrocesso desde o início, o que explica em parte o fraco momentum das ações nos últimos meses. Assim, esperamos que o anúncio de hoje impulsione AMER3, LAME3 e LAME4”, afirmam os analistas do BTG Pactual em relatório.

Os analistas destacam, no entanto, que o desconto observado entre a holding e os papéis LAME4 e LAME3 diminuiu desde que a probabilidade do negócio foi anunciada há algumas semanas. Os descontos agora são de 9% e 10%, respectivamente, enquanto estavam na casa dos 21% e 29%, em outubro.

Ainda assim, a avaliação é que a combinação será positiva para os papéis. “A combinação dos ativos operacionais desbloqueia valor, pois a empresa deve capturar sinergias relacionadas à otimização dos investimentos em frete, marketing e tecnologia, bem como na estrutura financeira da empresa resultante”, pontuam os analistas.

A assembleia marcada para aprovar a operação será no dia 10 de dezembro. Uma vez concluída, as ações da Americanas detidas por Lojas Americanas serão canceladas e cada acionista da Lojas Americanas receberá 0,186 ação ordinária da Americanas.