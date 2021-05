Ações de farmacêuticas caem após Biden apoiar quebra de patente de vacinas

No Brasil, commodities impulsionam a Bolsa

O fechou em alta de 1,57% nesta quarta-feira, a 119.564 pontos, após ter encerrado o dia anterior na faixa dos 117 mil. O principal índice da Bolsa de SP (B3) acompanhou o bom desempenho das bolsas nos Estados Unidos e Europa pela manhã, e foi alavancado principalmente pelas altas nos papéis de commodities e bancos.

A moeda norte-americana, por sua vez, operou em queda durante todo o dia, refletindo a espera do mercado pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a taxa básica de juros, a . O dólar comercial encerrou o dia com desvalorização de 1,20% frente ao real, cotado a R$ 5,3647.

A reunião do Copom se encerra às 18h30, e a expectativa é que seja definido um aumento de 0,75 ponto percentual na Selic, que passaria de 2,75% para 3,5% ao ano.

— Diante dos fatores domésticos que contribuem para uma pressão inflacionária, principalmente em relação à depreciação do real frente ao dólar em decorrência de um risco país mais elevado, esperamos uma taxa Selic de 5% ao ano em dezembro de 2021 — afirma Thayná Vieira, economista da Toro Investimentos.

Nesta manhã, foram divulgados os dados da produção industrial brasileira, que superou expectativas, registrando queda de 2,4% em março frente ao mês de fevereiro. Já na comparação com março de 2020, ocorreu alta de 10,5%. A expectativa do mercado era retração de 3,5% contra fevereiro e expansão de 7,6% ante o mesmo período do ano anterior.

CPI e reformas

No cenário doméstico, o mercado continua observando os desdobramentos em torno da CPI da Covid-19, que recebeu o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Nesta quarta-feira, foi ouvido o ex-ministro Nelson Teich, que ocupou o cargo por menos de um mês. À comissão, ele alegou que deixou o posto diante do desejo do governo de "ampliação do uso da cloroquina" para tratar pacientes com a doença e por não ter autonomia.

Apesar de a CPI estar no radar dos investidores, o gestor da Invexa Capital, Douglas Ineia, afirma que até o momento não houve sinais de que comissão possa interferir na relação do Executivo com o Congresso, obstruindo o andamento das reformas.

— Vai trazer, sim, ruídos para o governo, mas o importante é o andamento das reformas, o que vem acontecendo — explica.

O relatório de uma parte da reforma tributária foi apresentado nesta terça-feira no Congresso, mas a tramitação corre o risco de atrasar, após o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), extinguir os trabalhos na comissão mista que analisava o tema.

Bradesco e Gerdau

O Bradesco divulgou os resultados do primeiro trimestre deste ano, com líquido recorrente de R$ 6,5 bilhões nos três primeiros meses de 2021, uma queda de 4,2% na comparação com o quarto trimestre de 2020, mas um aumento de 73,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

As ações preferenciais e ordinárias do banco (BBDC4 e BBDC3) iniciaram o pregão em queda, mas encerraram o dia em leva alta de 0,17% e 0,68%, respectivamente.

No entanto, houve alta nos papéis do Santander (SANB11), de 2,3%, e do Itaú (ITSA4), de 2,92%.

A alta do Ibovespa foi influenciada principalmente pelas commodities, com alta de 5,51% nas ações preferenciais da Gerdau (GGBR4), 5,46% na Metalúrgica Gerdau (GOAU4), além de 5,02% na Braskem (BRKM5).

As ações ordinárias da Petrobras (PETR3) também registraram alta de 4,09%, e as preferenciais da estatal (PETR4) de 4,11%.

Os papéis da Vale (VALE3) subiram a 0,55%.

— O resultado da Gerdau puxou outros a Vale, que depois teve uma leve queda, além de outros ativos — afirma Douglas Ineia.

O presidente-executivo da Gerdau, Gustavo Werneck, disse nesta quarta-feira em teleconferência com analistas que espera uma continuação na forte demanda por aço no Brasil e nos Estados Unidos no segundo trimestre, apesar das diferentes etapas das campanhas de vacinação contra Covid-19 vividas por cada país.

Ele disse que enxerga a possibilidade de ampliação de resultados no segundo trimestre deste ano, em relação ao primeiro, quando o lucro líquido da empresa ficou em R$ 2,5 bilhões.

Bolsas no exterior

Na Europa, o desempenho foi positivo, com alta de 2,12% na Bolsa de Frankfurt, 1,4% na Bolsa de Paris, e 1,68% na Bolsa de Londres.

As principais bolsas asiáticas fecharam em queda nesta quarta-feira, em razão de feriados no Japão, China e Coreia do Sul. O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, caiu 0,83%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em queda de 0,29%, enquanto na China o índice Hang Seng China Enterprises caiu 0,41%.

