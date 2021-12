Ações de Hapvida e NotreDame disparam com sinal verde do Cade para fusão

As das operadoras de saúde Hapvida e NotreDame Intermédica disparam nesta quinta-feira, 16, e lideram os ganhos do após a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar a fusão entre as duas empresas. A fusão de 115 bilhões de reais já foi aprovada pelas duas empresas e também pela ANS. A próxima etapa contempla um período de 15 dias para potenciais manifestações do tribunal do Cade.

Hapvida (HAPV3) : + 10,04%; : + 10,04%;

NotreDame Intermédica (GNDI3): + 8,59%. : + 8,59%.

A decisão vem três meses depois do Cade classificar o acordo como “complexo”. A combinação dos negócios das duas maiores empresas de saúde verticalizadas do Brasil foi acordada em fevereiro deste ano e estava pendente de aprovação no Cade, que temia que o negócio gerasse concentração regional.

A nova companhia será uma das maiores operadoras de saúde verticalizadas do mundo, com cerca de 13,5m de beneficiários e mais de 84 hospitais, aponta a Genial Investimentos em nota. “A principal sinergia da junção das companhias é sua posição geográfica complementar. A Hapvida é concentrada no norte e nordeste, enquanto a GNDI no sul e sudeste. Reiteramos a recomendação de compra para ambas as companhias”, afirma a .

Segundo analistas do BTG Pactual, a decisão da Superintendência Cade foi uma surpresa positiva, pois a maioria dos investidores acreditava que o veredicto final viria apenas em fevereiro ou março. Em relatório, o banco também reforça o grande potencial de sinergia entre as companhias.

“Quando precificado, o acordo traria 28 bilhões de reais em sinergias e implicaria em uma alta de 34% no valor de mercado da nova companhia (83 bilhões de reais)”, afirmam.