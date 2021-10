Ações do Banco Inter disparam com novo passo para listagem na Nasdaq

As do Banco Inter (BIDI11/BIDI4) chegaram a subir mais de 9% no pregão desta quinta-feira, 7, após o anúncio de que seu Conselho aprovou por unanimidade o plano de reorganização societária que prevê listagem da companhia na Nasdaq e o fim da negociação dos papéis na B3.

De bagagem feita para os Estados Unidos, o Inter fará uso de um instrumento característico do mercado americano: as superações (classe B), que dão o mesmo direito econômico das ações normais (classe A), mas com poder de voto multiplicado por 10.

Investidores ainda poderão negociar as ações da empresa no Brasil, mas apenas em forma de BDRs, que serão patrocinados e lastrados em ações de classe A, com menor direito de voto.

Os atuais investidores ainda poderão receber um montante em reais correspondente ao valor por ação do Inter. O Inter está avaliando "potenciais fontes de recursos e estruturas a serem utilizadas para financiar e realizar o pagamento".

Para fazer a operação, o Inter também anunciou a contratação dos seguintes bancos de investimento: Bank of America, Bradesco BBI, J.P. Morgan e Itaú BBA.

Nesta semana, o Inter apresentou dados operacionais do terceiro trimestre, revelando um aumento de 94,4% de sua base de clientes na comparação anual para 14 milhões. Analistas do UBS classificaram o crescimento como "sólido". Mas ainda que tenham recomendação de compra para os papéis (com upside de quase 100%), o UBS vê o Inter como o banco mais negativamente sensível à alta das curvas de juros.

"Cada aumento de 100 pontos-base no custo de capital próprio reduz nossa avaliação do Inter em 25%, enquanto o impacto para o BTG Pactual (BPAC11) é de 17% e sobre os grandes bancos brasileiros que cobrimos é de cerca de 10%. Acreditamos que esta alta seja um dos fatores mais relevantes para a recente fraqueza das ações do banco", avaliam em relatório. Já contando a valorização de hoje, as ações do Inter acumulam perdas de 26% nos últimos 30 dias.