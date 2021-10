Ações do Facebook caem em dia marcado por WhatsApp fora do ar

As do Facebook estão em queda nesta segunda-feira, 4, um dia marcado por instabilidades que deixaram o WhatsApp, o próprio Facebook e o Instagram fora do ar em diversos países.

Os papéis da companhia sediada em Menlo Park, na Califórnia, caíam mais de 5% no início desta tarde, indo de 335 dólares na abertura da para 323 dólares.

A instabilidade começou a ocorrer nos serviços digitais do Facebook por volta das 13h de hoje. O WhatsApp informou que está ciente dos problemas de instabilidade do seu aplicativo e disse estar trabalhando para restabelecer a normalidade.

Enquanto isso, os downloads de aplicativos concorrentes disparam. Telegram e Signal já publicaram mensagens em suas redes sociais desejando boa sorte e fazendo piada com a instabilidade do concorrente, que domina o mercado de mensagens no Brasil.

Segundo a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box, publicada no começo de 2020, o WhatsApp está instalado em 99% dos smartphones brasileiros. Em 2018, o percentual de instalação já era alto: 96%.