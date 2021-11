Ações do Twitter viram para queda após confirmação de saída do CEO

As do Twitter estão em queda de quase 1% nesta segunda-feira, dia 29, por volta das 15h30, após a confirmação da saída do CEO Jack Dorsey.

Nos primeiros negócios do dia, quando a notícia ainda não havia sido confirmada, os papéis chegaram a disparar até 9% na Nasdaq, enquanto as ações da empresa de pagamentos Square, que também é comandada por Dorsey, subiam 3%.

Parag Agrawal, que atua como CTO desde 2017 e está no Twitter há mais de uma década, vai assumir o cargo de CEO. Ele estava encarregado da estratégia envolvendo inteligência artificial.

"Eu decidi sair do Twitter porque eu acredito que a companhia está pronta para seguir adiante sem os fundadores", disse Dorsey, que foi co-fundador da companhia em 2006, em comunicado.

O próximo CEO terá que cumprir os objetivos internos agressivos do Twitter. A empresa disse no início deste ano que pretende atingir uma base de 315 milhões de usuários ativos diários monetizáveis ​​até o final de 2023. Outro objetivo ambicioso é ao menos dobrar sua receita anual naquele mesmo ano.

Não é a primeira vez que o Twitter ficará sem o seu co-fundador no comando. Dorsey foi o CEO da companhia de 2006 a 2008 e retornou ao cargo em 2015 depois da saída do então CEO Dick Costolo. Desde então, as ações acumulam alta de cerca de 85%.

Os BDRs do Twitter (TWTR34) negociados na B3 estavam próximos da estabilidade por volta das 15h30 após dispararem mais de 4% mais cedo.