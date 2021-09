Ações recomendadas em setembro; novo Código Eleitoral e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (2) para começar o dia bem informado:

As mais recomendadas para setembro por 17 corretoras

Levantamento da EXAME Invest aponta os papéis mais recomendados por bancos, corretoras e casas de análise; pela 1ª vez no ano, Vale não liderou

Câmara deve votar novo Código Eleitoral nesta quinta-feira

Para valer para as eleições do ano que vem, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro antes de 2 de outubro

Reforma do IR, estreia da Vittia, GOL, Kora e o que mais move o mercado

Câmara aprovou mudanças tributárias em distribuição de lucros das empresas; foram taxados em 20%

Câmara aprova texto-base da reforma do IR. O que muda para você

Placar foi de 398 votos a favor, 77 contra e cinco abstenções. Projeto prevê, entre outras mudanças, redução no IR de empresas e criação de cobrança sobre dividendos

Pier, startup dos seguros, recebe aporte de R$ 108 milhões

A rodada da companhia acontece dez meses depois da série A e foi liderada pelo Raiz Investimentos

Setembro traz desafios mas pode ter ficado barata

Apesar das expectativas de alta de juros e as incertezas no cenário doméstico, a correção dos últimos meses pode ter deixado as ações brasileiras a preços atrativos; especialistas apontam para "oportunidades seletivas" no mercado

Versatilidade: a habilidade para criar uma carreira à prova de futuro

Você sabe como adicionar a versatilidade aos seus planos de carreira? Confira as dicas dos especialistas

RPS Capital: volatilidade da bolsa vai até 2022 e melhor ficou pra trás

Para o gestor Paolo di Sora, investidor deveria estar reduzindo risco diante da combinação de fim de estímulos monetários no exterior e cenário político conturbado no Brasil que deve se estender até a eleição

Em novo estudo, empresa apresenta motivos para construir hyperloop no RS

Sistema de transporte ultrarrápido da HyperloopTT pretende ligar Porto Alegre à Serra Gaúcha em menos de 20 minutos, mas a tecnologia é muitas vezes questionada

Mercado Livre lança programa de assinatura e acirra competição com Amazon

Companhia focada em e-commerce lança programa de fidelidade para usuários frequentes, com desconto em frete e streaming incluído

Variante delta: número de casos cresce 86% no Brasil em uma semana

A alta expressiva no número de casos, contudo, pode ter influência na alteração na forma de análise da variante pela OMS

STF suspende julgamento do marco temporal e retoma nesta quinta-feira

Na sessão de quarta, representantes dos indígenas pediram no STF a rejeição da tese do marco temporal, destacando que a medida é inconstitucional

Em derrota para governo, Senado rejeita nova reforma trabalhista

Com a rejeição, o governo não poderá editar medida provisória com o mesmo teor neste ano

no orçamento das famílias: banho cronometrado e troca de cardápio

A rotina dos Souza retrata a situação de milhões de brasileiros diante de um cenário de inflação alta

Governo lança nesta quinta Setembro Ferroviário para atrair setor privado

MP das Ferrovias, que inaugura regime de autorização para operação e construção da malha, sem a obrigatoriedade de licitações, deverá ser enviada ao Congresso

Spotify lança novo modelo de venda de publicidade para podcasts no Brasil

Novidade irá permitir que anunciantes adquiram inserção publicitária em originais e exclusivos da plataforma diretamente junto ao Spotify

Estude inglês com a nova série viciante da Netflix: Clickbait

No final de agosto, a minissérie Clickbait foi lançada pela Netflix e deixou muita gente viciada. Veja como aprender inglês com curiosidades da série

de brasileira é a nova patrocinadora do Corinthians

Na véspera do lançamento do seu fan token, Corinthians anuncia patrocínio da exchange Mercado Bitcoin; acordo é válido até o fim de 2022

Xuxa vende famosa mansão por R$ 45 milhões para cantora; veja fotos

Cantora é casada com um dos homens mais ricos do Brasil; saiba mais sobre a casa que tem 2.626m² e 14 banheiros

Nesta quarta-feira (2), será divulgado no Brasil o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) do mês de agosto. O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos, residentes na cidade de São Paulo. O Brasil também divulga os dados de produção industrial de julho, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos.

Os Estados Unidos divulgam os números da balança comercial, com os valores de exportações e importações do país. O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho do país.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de agosto, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

"Empreendedorismo, para mim, é fazer acontecer, independentemente do cenário, das opiniões ou das estatísticas. É ousar, fazer diferente, correr riscos, acreditar no seu ideal e na sua missão" -- Luiza Helena Trajano.

