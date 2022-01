As ações mais recomendadas para janeiro, segundo 16 corretoras

As da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de janeiro. Os papéis estão presentes em 10 das 15 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Em segundo lugar do ranking estão os papéis da Gerdau (GGBR4) e da Suzano (SUZB3), com oito indicações cada.

As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais igualitária.

Justificativas

Na visão dos analistas do Santander, mesmo com os efeitos adversos da pandemia do coronavírus a Vale está bem posicionada dentro da indústria global de minério de ferro, sua divisão mais importante.

A expectativa é que a demanda por minério de ferro de alta qualidade continue crescente no curto prazo, beneficiando a empresa devido ao incremento do projeto S11D (localizado em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará), que aumentou a oferta da commoditie de maior qualidade da companhia. Recentemente os analistas do banco revisaram o preço-alvo da Vale para o fim de 2022 para R$ 105,00/ação.

Já os analistas da Modalmais recomendam os papéis da Gerdau por conta do ramo de atuação da empresa, ao lado de bons indicadores de mercado, como x , preço x valor patrimonial, dividend yield etc. Uma análise top-down da ação leva ainda em consideração a análise macro-econômica, e adicionalmente o timing do preço, ante as recentes movimentações do papel.