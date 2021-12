Adeus Gol e Uno; a cidade mais cara do mundo e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira, 1º para começar o dia bem informado:

Adeus Gol e Uno: ciclo dos carros populares acaba após quatro décadas

Dois dos carros mais vendidos no Brasil vão deixar de ser produzidos

Esta cidade foi eleita a mais cara do mundo em 2021

Estudo anual da revista 'The Economist' destaca que os problemas de abastecimento fizeram os preços dispararem em muitas metrópoles. Conheça as cidades mais caras do mundo neste ano

Ao vivo: Mendonça é sabatinado pela CCJ do Senado para vaga do STF

Ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro foi indicado pelo presidente a uma vaga no Supremo em julho

Caso da Boate Kiss vai a júri oito anos após tragédia

Incêndio em Santa Maria (RS) matou 242 pessoas e deixou 636 feridas

Calendário de dezembro de 2021: veja feriados e datas comemorativas

Confira a relação completa de datas do mês de dezembro

MovilePay vai abrir mais de 100 vagas remotas até março de 2022

A empresa vai iniciar as contratações ainda em 2021 para os times de tecnologia, crédito e banking

Como a covid afeta o agro: alta no dos fertilizantes chega a 200%

Brasil depende de importações no setor; com a pandemia, a China decidiu restringir vendas externas e produção na Europa sofre os efeitos da energética

Brasil deve crescer 5% em 2021 e 1,4% em 2022, projeta OCDE

As projeções da OCDE vieram consideravelmente mais otimistas do que as medianas das estimativas na pesquisa semanal Focus

Malhar dá fome? Estudo sugere que exercício não afeta apetite

Fatores como aroma e sabor de um prato de comida oferecido após o treino tem mais impacto na fome do que atividades leves, revela pesquisa

Variante Ômicron: Japão suspende reserva de voos para entrar no país

O Japão endureceu as já severas medidas nas fronteiras, com a proibição de entrada de cidadãos não japoneses procedentes de 10 países do sul da África

OMS: Nações devem decidir hoje se aceitam tratado global contra pandemias

A Organização da ONU pede força e unidade para melhor enfrentamento de uma próxima emergência sanitária

Museu Judaico abre no domingo, para exibir arte, história e pluralidade

O acervo é composto por doações reunidas a partir dos anos 1970 (então por professores ligados à USP), e cujos números (1 milhão de páginas de documentos e 100 mil fotos, por exemplo) continuam crescendo mês a mês

Espada que Napoleão usou em golpe de Estado de 1799 será leiloada

O valor total do lote, que será posto à venda de 3 a 5 de dezembro pela casa Rock Island Auction Company, em Illinois, está avaliado entre 1,5 milhão e 3,5 milhões de dólares, segundo o comunicado

